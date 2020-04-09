İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Aile içi tartışma artıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu video konferans sistemiyle uzaktan bağlantı yaparak katıldığı bir televizyonun haber programında önemli açıklamalarda bulundu. Aile içi kavgalardaki artışa dikkat çeken Soylu, 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada olduğunu söyledi. Soylu, yurtlardakilerle birlikte karantinada138 bin kişinin olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, videokonferansla Star Tv'de Nazlı Çelik'in sunduğu Anahaber Bülteni programına konuk oldu. Canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede yılbaşından bu yana 22 bin operasyon gerçekleştirildiğini ve şu anda asayiş konusunda en ufak bir problemin söz konusu olmadığını açıkladı.

Soylu, terörist fotoğraflarının yayınlanmasından imtina ettiklerini fakat Kulp’taki terör saldırısını düzenleyenler etkisiz hale getirildiğine, fotoğraflarının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

“138 BİN KİŞİ KARANTİNADA”

Koronavirüs önlemleriyle ilgili konuşan Bakan Soylu, “Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda. 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildi. Şu anda 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, yurtlardakilerle 138 bin karantinada olan var” açıklamalarında bulundu.

Soylu ayrıca, şu anda günlük 10 milyon maske üretilerek dağıtıldığını, yakın zamanda bu sayının 20 milyon ve üzerine çıkacağını aktardı.

AİLE KAVGALARINDA ARTIŞ

Soylu, bu açıklamalarının ardından tedbirlerle ilgili bir soruyu yanıtlarken, vatandaşlara çağrıda bulunarak evde kalmalarını tekrarladı. Hayatın durgunluğu ve evde kalmanında verdiği sıkıntılar nedeniyle aile kavgalarında ciddi anlamda arttığını vurgulayan Soylu, vatandaşları sakin olmaya davet etti. Soylu, Naclı Çelik'in artış oranını sorması üzerine bu konuda rakam vermesinin endişe yaratacağını belirterek, artış oranı ile ilgili rakam vermedi.