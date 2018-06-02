İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: UBER KORSAN TAŞIMACILIKTIR

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kağıthane'de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Soylu açıklamalarda bulundu. UBER'e değinen Soylu, "UBER yetkisiz taşımacılıktır, yani korsan taşımacılıktır" dedi.

"Burası bir hukuk devletidir" diyen Soylu, "Devlet tarafından kendilerine taşımacılık adına bir yetki verilmemiştir. Alınan yetki, D2 yetkisi ile turizm taşıma yetkisidir. Kanunlarımıza uygun bir şekilde taksicilik yapan bir kuruluşun komisyon alması yasaktır. Vergisi benim ülkeme verilmemektedir. Devlet vergisiz çalışan, yetkisiz çalışan, korsan çalışan bir süreci devam ettirirse kusur işlemiş olur" dedi.

Taksicilerden de isteği olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bütün bunları değerlendirirken başka bir şeyin daha altını çizmek zorundayız İstanbul taksicisi vatandaşımıza en iyi hizmeti vermekle mükelleftir. İstanbul'un tüm taksicileri öyle bir örnek olsun ki Avrupa'da ve dünyada örnek gösterilsin" diye konuştu.

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-Bakan Soylu'nun açıklamaları

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