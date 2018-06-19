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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TARİHİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, ()  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazimahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde konuştu. Sultangazi Belediyesi’nde düzenlenen programın ardından Bakan Soylu, seçim otobüsü ile Fevzi Çakmak Caddesi’ne...

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: TARİHİN EN ÖNEMLİ SEÇİMİNE GİDİYORUZ

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, () 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gazimahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde konuştu.
Sultangazi Belediyesi’nde düzenlenen programın ardından Bakan Soylu, seçim otobüsü ile Fevzi Çakmak Caddesi’ne geldi. Otobüsten esnafı ve çevrede bulunanları selamlayan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerine dikkat çekerek, “Tarihin en önemli seçimine gidiyoruz" dedi. Soylu,  "Her seçim kritiktir bu ülkede  çünkü bu ülkenin sorunları ancak ve ancak 50 gramlık oy pusulasıyla, milletin iradesiyle, milletin kararıyla, gücüyle çözülebilir. Sadece bugünkü yöneticilerimizi seçeceğimiz bir seçime gitmiyoruz. Aynı zamanda şurada sizin yaşadıklarınızı, milletimizin hastanelerde yaşadıklarını, bu ülkede insanımızın çektiklerini, kadınlarımızın kıyafet yüzünden çektiklerini, insanlarımızın ötekileştirilmesi, Türk, Kürt, Sünni, Alevi, sağcı, solcu, başı açık, başı kapalı tartışmalarının tarihin derinliklerinde kaldığı bir kardeşlik ülkesine adım atıyoruz inşallah" diye konuştu.
Soylu konuşmasının ardından çevrede toplananlara çiçek ve oyuncak dağıttı.

Görüntü Dökümü:
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- Soylu'nun konuşması
- Çiçek ve oyuncak dağıtması
- Seçim otobüsünün gidişi
- Detaylar
 

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