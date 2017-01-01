Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Soylu'ya Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de eşlik etti. Soylu olay yerinden açıklama yapmadan ayrıldı.
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de..
Ortaköy'deki gece kulübüne terör saldırısının ardından İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.
01 Ocak 2017 Pazar 08:37
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