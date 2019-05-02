İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU IDEF'19 FUARINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İSTANBUL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'19'u ziyaret etti. Bakan Soylu ilk olarak İçişleri Bakanlığı'nın standına gitti. Burada incelemelerde bulunan Soylu yetkililerden bilgi aldı. Jandarma'nın ASELSAN ile geliştirdiği yüz duygu tanıma sistemini inceledi. Bakan Soylu daha sonra burada Jandarma köpeğinin eğitmeni eşliğinde yaptığı gösteriyi izledi. Buradan Emniyet Genel Müdürlüğü standına geçen Soylu, yine incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Soylu burada eğitimi devam eden narkotik köpeklerini inceleyerek, polis narkotik köpeğinin erik dalı oynamasını izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun gelişi

-İncelemelerde bulunması

-Yetkililerden bilgi alması

-Köpeklerin görüntüsü

-Jandarma köpeğinin gösteri yapması

-Polis köpeğinin gösterisi

-Genel ve Detaylar



