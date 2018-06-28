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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU CHP İL BAŞKANLARIYLA İLGİLİ TALİMAT VERDİM -1 

  Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit."...

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU CHP İL BAŞKANLARIYLA İLGİLİ TALİMAT VERDİM -1 

 

Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit." dedi.

"HDP, PKK ÜZERİNDEN MİLLETTEN İNTİKAM ALMAKTADIR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler AK Parti İlçe Başkanlığı ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Soylu, Doğubeyazıt'ta Mevlit Bengi'nin öldürülmesinden sonra HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı arayıp partisini sorumlu tuttuğu iddiasıyla ilgili konuştu. Soylu katledilen Bengi'nin 10 çocuğu olduğunu hatırlatarak " Kendi çocuğu kızamık olunca hasta olunca hastane hastane koşarlar. En lüks hastanelere giderler. Orada Doğu ve Güneydoğu'da HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Evet aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır.Arkadaşlarım o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan ettiler. Gerekli soruşturmalar sürüyor. Çok ciddi gözaltılar var. Bu arkadaşımızın katilini bulacağız" diye yanıtladı.

"SANDIKTA BERABERLERSE CENAZEDE DE OLACAKLAR" 
Soylu, CHP İl Başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmamasıyla ilgili " Valilere müsteşarım üzerinden talimat gönderdim; ' CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin' diye. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var. O adresi de göstereceğiz. PKK mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. Onlara bir kişilik kontenjan ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de olacaklar" diye konuştu

Görüntü Dökümü:
-Soylu'nun konuşması
-Detaylar

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