İçişleri Bakanı Soylu Bursa'da inçcelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Dudaklı’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soylu daha sonra canlı yayında açıklamalarda bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşanan sel sonrası arama kurtarma çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgede incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel felaketinin yaşandığı Dudaklı’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Pakdemirli, “Beş ilçe, 43 köy ve 25 bin 650 dekar alan zarar görmüş gözüküyor. 17 küçükbaş ve 58 tane arı kovanı telef oldu” dedi.
SOYLU: DERYA’YI BULMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Süleyman Soylu ise “Kader kızımız hayatı burada kaybetti. Biraz sonra cenazesini kılacağız. Allahtan rahmet diliyoruz. Diğer taraftan aynı aileden 5 kişi sele kapıldı. Bunlardan dördü Medine Bilen, Nazire Bilen, Ahmet Bilen ve Türkan Bilen'e ulaşıldı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Derya’nın araması devam ediyor” diye konuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016