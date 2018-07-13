İbrahim Kalın: Yeni kabinenin önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomiye ilişkin "Yeni kabinenin toplantısı ile ilgili önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yeni Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın açıklaması yaptı.

Kalın, "Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Sayın cumhurbaşkanımız bu yönde değerli bakanlarımıza gerekli talimatlarını ilettiler. Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler. Ardından buralarda üst düzey atamalar gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

"TÜM PAYDAŞLARLA İSTİŞARE HALİNDE BELİRLENECEK ORTA VADELİ BİR PROGRAM"

Ekonomiye ilişkin Kalın, "Yeni kabinenin toplantısı ile ilgili önemli konu başlıklarından bir tanesi ekonomiydi. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Kamuoyu ile paylaşılacak. Bu ekonominin canlılığı açısından önem arz eden orta vadeli program olacaktır. Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kurumlarımızın eş güdümüyle devam edecektir" diye konuştu.

15 TEMMUZ'DAKİ ANMA PROGRAMLARI

15 Temmuz'daki anma programları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programına ilişkin Kalın, "Program, Pazar günü sabah şehit kabri ziyareti ile başlayacak. Ardından Millet Camii'nde şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacak. Yeni kongre merkezimizde cumhurbaşkanımızın katılımı ile şehit yakınları ve gaziler ile bir öğlen yemeği yenilecek. Ardından İstanbul'a geçilecek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehitler makamı ziyaret edilecek. Halkımız ile buluşacak cumhurbaşkanımızın bir konuşması olacak akşam saatlerinde. Bunun dışında İstanbul Ankara ve diğer tüm illerde anma programları gerçekleştirilecek" açıklamasında bulundu.

"NATO SONUÇ BİLDİRGESİ, BİZİM AÇIMIZDAN MEMNUNİYET VERİCİ"

NATO sonuç bildirgesine ilişkin Kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet vericidir. Özellikle Türkiye'nin güvenlik kaygılarının dile getirilmesi ve Türkiye'ye terörle mücadelede daha fazla destek verileceğinin ifade edilmesi bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur" dedi.

(FETÖ) "AÇIKÇASI UCU AÇIK BİR SÜREÇTEN YANA DEĞİLİZ"

FETÖ elebaşının iade sürecine değinen Kalın, "Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyorlar. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz. Bütün bilgileri belgeleri Amerikalı mevkidaşlarımız ile paylaştık. Bundan sonra da yeni bilgi ve belgeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz. İlgili arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettirecekler" ifadelerini kullandı.

"HAFTADA YA DA 15 GÜNDE BİR GERÇEKLEŞECEK KABİNE TOPLANTILARI ..."

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin hangi sıklıkla toplanacağına ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Şu an itibariyle 9 politika kurulu belirlendi ama zaman zaman cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde ihtiyaca göre yeni kurullar, geçici kurullar oluşturulabilir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin hangi sıklıkla toplanacağı konusunda çok kesin, belirlenmiş bir takvimimiz yok. İhtiyaca binaen haftada bir, iki haftada bir olabilir. Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak" ifadelerini kullandı.

(YUNANİSTAN'DA YARGILANAN DARBECİLER) "BİZİM İÇİN ENDİŞE VERİCİ"

Yunanistan'da yargılanan darbecilere ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici. Darbecileri sevindirmeyecek adımlar atmalarını bekliyoruz" dedi.

"ŞU AN İTİBARIYLA 18 TEMMUZ'DA OHAL'İN SONA ERDİRİLMESİ ..."

OHAL'e ilişkin bir soru üzerine Kalın, "Şu an itibarıyla 18 Temmuz'da OHAL'in sona erdirilmesi, mevcut yasalar ve kanunlar çerçevesinde terörle mücadelenin devamı öngörülüyor. Çok çok olağanüstü durumda, tehdit ile karşılaştığımızda OHAL tekrar hayata geçirilebilir" diye konuştu.

Görüntü dökümü

- İbrahim Kalın'ın açıklaması

-Detaylar

Hakime TORUN / ANKARA ()