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İBRAHİM KALIN VE YAVUZ BİNGÖL ‘İRFANİ TÜRKÜLERİ’ SESLENDİRDİ

Haber-Kamera: İstanbul Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali-Bin Yılın Ozanları " konserinde sahne aldı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi...

İBRAHİM KALIN VE YAVUZ BİNGÖL ‘İRFANİ TÜRKÜLERİ’ SESLENDİRDİ

Haber-Kamera: İstanbul
Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl, bu yıl ilki gerçekleştirilen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali-Bin Yılın Ozanları " konserinde sahne aldı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Uluslararası Halk Müzikleri Festivali "Yavuz Bingöl-Bin Yılın Ozanları" konseri ile sona erdi. Konser öncesi 'Halk Müziği Çalgıları Sergisi'ni gezen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, ilk kez düzenlenen festivalin ilerleyen yıllarda daha geniş katılımla süreceğini söyledi. 5 Kasım'da başlayan ve toplam 35 konserin gerçekleştiği festivalde son konser Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleştirildi. 'İrfani Türküler' isimli konserde Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Mete Artun, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü ifade eden ezgilerle sahne aldı. Kalın ve Bingöl’ün sahne performansı dinleyicilerden tam not aldı.
 
Görüntü dökümü:
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-Sergiden görüntü
-Uysal’ın açıklaması
-Konserden görüntü
-Detaylar

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