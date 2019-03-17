İBRAHİM KALIN VE ÖMER ÇELİK MUTAFYAN'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

* Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,

"Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla Türküyle Ermenisiyle Doğulusuyla Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor"

*AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

"Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi"

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,()

Türkiye Ermenileri Patriği II. Mesrob Mutafyan için Kumkapı Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik törene katıldı.

"SAPIK ZİHNİYETLERİ REDDETMEMİZ SON DERECE ÖNEMLİ"

Törenin ardından açıklama yapan Kalın, "Tabi öncelikle Türkiye Ermenileri başta olmak üzere bütün Ermenilere başsağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Sayın Mutafyan bu ülkenin yetiştirdiği hem ruhani boyutuyla, hem entelektüel boyutuyla vatanperver bir insandı. Birleştirici kucaklayıcı kimliği ile bu dini vazifesini ömrü boyunca yerine getirdi. Özellikle Türklerin ve Ermenilerin birbirine daha da yakınlaşması birbirini daha iyi anlama noktasında da önemli görevler ifa etti" ifadelerini kullandı.

2 gün önceki Yeni Zelanda'da terör saldırılarını hatırlatan İbrahim Kalın "Yeni Zelanda'da bu tür terörist zihniyete eylemelere karşı bizim Müslümanıyla Hristiyanıyla Türküyle Ermenisiyle Doğulusuyla Batılısıyla yek vücut olup hepimizin ortak bir tavır sergilemesi, terörün bu türlerinin tamamını kesin bir dille telin etmesi reddetmesi gerekiyor. Bu da yeterli değil. Bu zihniyeti çıkartan iklimi de ortadan kaldırmamız lazım. Beyaz ırkçısı, Hristiyan temaları da kullanan bu katilin Hristiyanlığı da istismar etmesine de izin vermemek gerekiyor. Aynı şekilde birileri çıkıp DEAŞ, El Kaide gibi terör örgütleri üzerinden İslam dinini kötülemeye onun adını kötüye kullanmaya istismar etmeye kalktığında aynı şekilde biz de ona karşı çıkmalıyız. Hep birlikte bu tür sapık zihniyetleri reddetmemiz son derece önemli" şeklinde konuştu.

"UZUN ZAMANDIR HASTALIK DURUMU VARDI"

Ömer Çelik ise , "Avrupa Birliği ile ilgili süreçlere destek vermek için, Türkiye ile ilgili bazı kara propagandaların kaldırılmasına yardımcı olmak için vatansever bir şekilde yurtdışındaki faaliyetlere destek verirdi. Ayrıca kendisini şahsen tanıyoruz. Bir ruhani olmasının yanında iyi bir felsefeci, birinci sınıf bir entelektüeldi. Uzun zamandır hastalık durumu vardı. Büyük bir üzüntü duyuyoruz. Başta ailesi olmak üzere ermeni cemaatine baş sağlığı diliyoruz. Bugün de bu uğurlama törenine katılmak istedik. Bu acıyı paylaşmak istedik. Bu vesileyle herkese taziyelerimizi sunuyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Çelik ve Kalın'ın açıklamaları

-Basın mensuplarının görüntüsü

