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İbrahim Kalın: Kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya...

İbrahim Kalın: Kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sri Lanka'da kilise ve otellere yapılan terör saldırısını lanetliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin yapıldığı 3 kilise ile 3 otele düzenlenen terör saldırısına tepki gösterdi. Terör saldırısını lanetlediğini belirten Kalın, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini sunduğunu, yaralılara da acil şifalar dilediğini söyledi. Kalın, "Faili, kaynağı ve ideolojisi ne olursa olsun, terörün her türünü reddediyoruz" dedi.

Haber: ANKARA, ()-

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