İbrahim Kalın dünyadan gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya gelecek

Dünyadaki Müslüman gençleri temsil eden ve 56 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) tüm dünyada hayatı alt üst eden COVID-19 pandemisinin etkilerini analiz etmek amacıyla düzenlediği ve dünyanın farklı ülkelerinden üst-düzey devlet yetkililerini gençlerle buluşturmayı hedefleyen online seminerler dizisinin ilk konuğu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın olacak. Kalın, “Koronavirüs sonrasında bizi nasıl bir dünya bekliyor?”başlıklı bir webinar yapacak. Kalın’ın 7 Nisan Salı günü (bugün) saat 21.00’da 50’den fazla farklı ülkeden gençlerin katılımıyla gerçekleşecek olan söyleşisi ICYF’in resmi Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarında da canlı olarak isteyen herkes tarafından izlenebilecek.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) COVID-19 pandemisinin etkilerini analiz etmek amacıyla online seminerler dizisine başladı. Tamamı video konferans yöntemiyle yapılacak olup 8 hafta boyunca devam edecek seminerlerde, dünyanın farklı ülkelerinden üst-düzey devlet yetkilileri, bakanlar, siyasetçiler misafir edilecek. 50’den fazla farklı ülkeden gençlerin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerlerde konuşmacılar çeşitli ülkelerin COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında yürüttüğü sosyal ve kültürel önlemlerden dış politika stratejilerine ve uluslararası ilişkilerine kadar çeşitli konuları anlatırlarken, katılımcıların sorularıyla konunun çeşitli boyutlarıyla ele alınması sağlanacak.

İlk haftanın konuğu ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın. 7 Nisan Salı günü (bugün) saat 21.00’da Kalın’ın “Koronavirüs sonrasında bizi nasıl bir dünya bekliyor?”başlıklı bu söyleşisi Facebook ve Youtube ve Twitter üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Canlı olarak öğrenciler Kalın’a soru da sorabilecek. İsteyen herkes tarafından izlenebilecek bu konuşmayı ICYF’in resmi Facebook, Youtube ve Twitter hesaplarından sizler de izleyebilirsiniz.