İBRAHİM KALIN: CUMHURBAŞKANIMIZ 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMINI AÇIKLAYACAK

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü 100 günlük icraat programını açıklayacağını söyleyerek, "Bunlar hem seçim döneminde vaat edilen projeler hem de daha önce başlatılmış devam etmekte olan ya da bitecek olan projeleri kapsıyor" dedi.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.'CUMA GÜNÜ 100 GÜNLÜK ÜCRAAT PROGRAMI AÇIKLANACAK'Kalın, kabine toplantısında özellikle yeni sisteme geçiş süreci ile ilgili yürütülen çalışmaların detaylı bir şekilde ele alındığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımızın Cuma günü burada ki kongre merkezinde açıklayacağı 100 günlük icraat programının detayları ele alındı. Bu Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar hem seçim döneminde vaat edilen projeler hem de daha önce başlatılmış devam etmekte olan ya da bitecek olan projeleri kapsıyor. 400 projenin bu 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları kabine toplantısında ele alındı. Diğer detayları Sayın Cumhurbaşkanımız Cuma günü kamuoyu ile paylaşacaklar. Daha genel bir çerçevede baktığımız zaman 100 günlük programda öncelikli amaç yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin temel unsurlarının tamamlanması. Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı içerisinde oluşturulan yeni birimlerin, ofislerin, başkanlıkların, kurulların teşekkülünün tamamlanması, üst düzey atamaların yapılması. Bildiğiniz gibi bu çerçevede bazı atamlar yapıldı. Bakan yardımcılarının bir kısmı atandı. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde tamamlanacak. 2019-2023 dönemine ait stratejik planlar Kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak" dedi.'GÜVENLİK BİRİMLERİMİZ TERÖRE DARBE ÜZERİNE DARBE VURMAKTADIR'Güvenlik tehditlerine karşı mücadelenin devam ettiğini söyleyen Kalın, "Şunu memnuniyetle ifade edebilirim, güvenlik birimlerimiz arasında son dönemde yakalanmış olan eşgüdüm sahada da somut neticeler vermeye devam etmektedir. İlgili bütün güvenlik birimlerimiz, İçişleri Bakanlığımız, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, MİT ve diğer bütün birimlerimiz kendi aralarında oluşturdukları eşgüdüm sayesinde bildiğiniz gibi teröre darbe üzerine darbe vurmaktadır. İş ve dış tehditlere karşıda bu koordinasyon ve etkili mücadele en üst düzeyde kararlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.'SURİYE'DE SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİ İLE İLGİLİ OLARAK ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'Bir diğer önemli konunun, Suriye'de devam eden savaşın siyasi bir çözüm yoluyla sonuçlandırılması olduğunu söyleyen Kalın, şunları söyledi:"Bununla ilgili bir dizi siyasi girişim hala devam ediyor. Bunlardan önemli bir ayak SOÇİ toplantılarıydı. Bu da bildiğiniz gibi BM ve Suriye özel temsilcisinin katılımıyla Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu'nda iştirakiyle muhalefetten ve rejimden temsilcilerin de bulunduğu toplantıda SOÇİ'de ele alındı. Orada Türkiye'de garantör ülkelerden birisi olarak Astana sürecinin hedeflerine ulaşma çerçevesinde gerekli katkıları sağladı. Bu toplantının öncelikli amacı bildiğiniz gibi yeni anayasa komisyonunun teşkil edilmeseydi. Bununla ilgili çalışmalar devam edecek. Biz de bu sürece etkin bir şekilde katkı vermeye devam edeceğiz. Yine bu çerçevede bildiğiniz gibi Astana sürecinin liderler düzeyinde yapılan toplantıların iki tanesi gerçekleştirilmiştir, ilki Soçi'de ikincisi Ankara'da, üçüncüsü de Tahran'da İran'da dostlarımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bununla ilgili takvimde netleştikçe sizinle paylaşacağız. Ama özellikle siyasi geçiş süreci ile ilgili olarak çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.'TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTKAR BİR DİL KULLANMASI ASLA VE ASLA KABUL EDİLEMEZ'ABD ile Türkiye arasında son günlerde yaşanan krize değinen Kalın, şunları söyledi: "Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda yaşanan bir gerilim var. Burada devam eden bir adli süreçle ilgili yer yer Amerikan makamlarının tehdit dolu açıklamalarına şahit oluyoruz. Dün Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de ifade edildiği gibi bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısında da ifade ettiği gibi, Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerini kabul edilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Özellikle NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek ya da bahane ederek Türkiye'ye yönelik tehditkar bir dil kullanması asla ve asla kabul edilemez."'KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARTILMIŞTIR'Kurban Bayramının yaklaştığını hatırlatan Kalın, "Yapılan bu düzenleme çerçevesinde Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Yani Arife günü olan Pazartesi de tatile dahil edilmiş bulunuyor Dolayısıyla Önümüzdeki kurban bayramı tatili toplamda 9 gün olacaktır" dedi. Kalın açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.'TÜRKİYE KOLAY KOLAY GÖZDEN ÇIKARILACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR'Kalın, "Şayet ABD, bir yaptırım kararı alırsa F35 savaş uçakları konusunda senatonun aldığı karar mevcut. Yaptırım kararı verilirse, Türkiye’nin şüphesiz adımları olacak. Dün MGK’da bugün toplantıda herhangi bir konu gündeme geldi mi?" sorusuna, şöyle cevap verdi:"Şunu söyleyeyim, yaptırım dilini tehdit unsuru haline getirerek Türkiye’ye yüklenmenin hiç kimseye faydası olmayacaktır. F35’lerin iade edilmemesi gibi konuyu gündeme getirenlerin şunu da bilmesi gerekir, bu uluslararası bir projedir. Burada 10-12 tane ülke vardır. Türkiye de ortak olmuş ülkelerden birisidir. 900 milyon dolarlık ödeme de yaptık. Türk pilotlarının eğitim süreci devam ediyor. Bunu engellemeye dönük adım atması halinde Türkiye’nin başvuracağı hukuk vardır, tahkim vardır. Gerekçe ise Türkiye’de devam eden yargı konusu. Biz de yürütülen yargı süreçlerini gerekçe göstererek benzer tutumların içine girebiliriz. Ama biz bunu arz etmiyoruz. Türkiye kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke değildir. Türkiye alternatifsiz de değildir, bunu da açık net şekilde söyleyeyim. Rahip Brunson ile devam eden yargı sürecine herkesin saygı duyması gerekir. Türk yargısına talimatların verilmesi söz konusu değildir. böyle bir adım atılması durumunda da Türkiye’nin planları hazırdır. Öte yandan bununla ilgili diplomasi sürecinin de devam ettiğini ifade etmeliyim. Bizim beklentimiz arzumuz bunun diplomasi kanalları yoluyla çözülmesidir."BEDELLİ ASKERLİK SÜRECİKalın, bir soru üzerine bedelli askerlik süreci ile ilgili şunları söyledi:"Önümüzdeki birkaç gün içerisinde cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ön görülüyor. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız takvimi ve gerekli düzenlemeleri zaten tamamlamış durumlar; bunu açıklayacaklar. Gerekli detayları milli savunma bakanımız kamuoyuyla paylaşacak. Yakın zamanda umarım bedelli askerlik meselesi çözüme kavuşturulmuş olur."ERDOĞAN, BAHÇELİ GÖRÜŞMESİKalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki görüşmenin hatırlatılması üzerine, "Bugün yaptığı görüşme Türk siyasetinin artık aşina olduğu görüşmeler olarak görülmeli. Dönem dönem bir araya geliyorlar. Bir olağanüstü durum yok. Bu da o görüşmelerden bir tanesiydi. Genel olarak siyasi süreç, yeni sistemin oturması bununla ilgili alınan, atılan adımlar. Bundan sonrasıyla ilgili yürütülen süreçlerle ilgili bir genel değerlendirme yapıldı. Bundan sonra da dönem dönem bu çerçevede görüşmeler olabilir" dedi.

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