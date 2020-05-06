İBB'ye Doğalgaz soruşturması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) hakkında soruşturma başlattıklarını açıkladı.

“İstanbul'da ikamet eden doğalgaz abonelerinden yoğun şekilde gelen yüksek fatura şikayetlerini tek tek incelediklerini ve ilgili dağıtım şirketi İGDAŞ'ın mevzuata aykırı sürelerde abonelerine fatura düzenlediğini tespit ettiklerini” belirten Yılmaz, “Gelen şikayetlere baktığımızda mevzuata aykırı sürelerde fatura düzenlendiğini tespit ettik. Bu durum haliyle vatandaşlarımızın faturasını oldukça yükseltmiş. Derhal soruşturma açtık. Gerekeni yapacağız” dedi.

İGDAŞ’tan 3 Mayıs tarihinde doğalgaz faturalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, ”EPDK kararlarına uygun olarak kurumumuzca kıyasen fatura düzenlenmemektedir. Daha önce de olduğu gibi gerçek tüketim üzerinden ve sayaçlar yerinde okunarak fatura oluşturulmaktadır” ifadeleri yer almıştı.