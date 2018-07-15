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İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

  Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL () ŞEHİT yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı. İBB'nin Saraçhane'deki...

İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

 

Gökhan ÇELİK-Cem DAĞISTANLI, İSTANBUL () ŞEHİT yakınları ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nün ikinci yıldönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde toplandı.
İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde sabah saatlerinden itibaren toplanan vatandaşlar, tekbir ve sloganlarla darbe girişimini lanetledi. 15 Temmuz gazilerinden Muharrem Gürbüz, “15 Temmuz gecesi fena bir geceydi. Allah milletimize bir daha böyle bir gün yaşatmasın. İnşallah bu hainler en ağır cezaları alırlar. Biz kimseden korkmuyoruz. Biz de iman gücü var. Böyle bir liderimiz var başımızda. O yüzden kimseden korkumuz yok. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 15 Temmuz gecesi yaralandım İBB önünde. Çok şükür bugün iyiyim. Allah bu nişanı bize vaat ettiö dedi.
İBB'nin karşısında bulunan parkta  toplanan vatandaşlar ve belediye çalışanları da 15 Temmuz’da hayatını kaybedenler için dualar etti.

Görüntü dökümü:
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- İBB önünde toplananlar
- Gazi Muharrem Gürbüz ile röportaj
-Saraçhane Parkı'ndan detaylar
-Güvenlik görevlilerinin 15 Temmuz tişörtü
-Şehitler için dua edilmesi

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