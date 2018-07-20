Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

İBB'NİN YAZ OKULLARINA 8 BİN 500 ÇOCUK KAYDOLDU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla 21 branşta başlattığı ücretsiz eğitimlere 8 bin 500 çocuk kaydoldu. Basketbol antrenörü Kadir Saygılı,...

İBB'NİN YAZ OKULLARINA 8 BİN 500 ÇOCUK KAYDOLDU

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla 21 branşta başlattığı ücretsiz eğitimlere 8 bin 500 çocuk kaydoldu. Basketbol antrenörü Kadir Saygılı, hedeflerinin 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 18 Haziran'da "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla başlayan, 6-15 yaş arası çocuklara 21 branşta ücretsiz verilen faaliyetlere şu ana kadar 8 bin 500 çocuk kaydoldu. İstanbul'un 27 ilçesinde 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan eğitimler tüm hızıyla sürerken, İBB'de basketbol antrenörü olarak görev yapan Kadir Saygılı, "Belediyenin okullarımıza yapmış olduğu salonlarda çocuklarımızın spor yapmalarını sağlıyoruz. İstanbul genelinde yaklaşık 8 bin 500 çocuğumuza ücretsiz olarak eğitim vermekteyiz. Burada amacımız çocuklara ücretsiz eğitim vererek spordan faydalandırmak. Spor çocukları sosyalliğe itiyor. Evde oturup bilgisayar başında kalmıyorlar ya da sürekli ellerinde telefonla uğraşmıyorlar. Buraya geldiklerinde aktif bir şekilde arkadaşlarıyla spor yapmış oluyorlar. Kış dönemi için de hedefimiz 10 bin kişiye eğitim vermek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
-----------------
-Yaz okulunda spor yapan çocuklar
-Basketbol antrenörü ile röportaj
-Sporcu çocuk ve aileleriyle röportaj
-Detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328