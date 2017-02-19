İBB'NİN ÜSSÜ OLACAKTI ŞİMDİ OTEL, REZİDANS OLACAK

Ezgi ÇAPA, İSTANBUL, ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), yeni hizmet binası yapılacağını duyurduğu ancak sonradan vazgeçtiği Türk Telekom Arena Stadı'nın hemen karşısındaki Seyrantepe arazisine 65 kat yüksekliğe kadar otel, alışveriş merkezi ve rezidans yapılabilmesi için plan değişikliği yapıldı.

İBB'NİN BİRİMLERİ BİR ARAYA GELECEKTİ



İBB'nin müdürlüklerinin ve iştiraklerinin Seyrantepe'de yapılacak yeni yönetim binasında bir araya geleceği duyurulmuş, İBB'nin mevcut kullanımda olan binalarının ise satılacağı iddia edilmişti. 2010 yılında hazırlanan proje görselleri ile birlikte kamuoyuna duyuruldu, ihale düzenlendi. Ancak İBB, 2015 yılında bu projeden vazgeçtiğini açıkladı. İBB mülkiyetindeki arazi 18 Ocak 2017'de İBB'nin iştiraki olan İMAR A.Ş. mülkiyetine geçirildi. Bu değişikliğin ardından düzenlenen ilk İBB Meclisi'nde, Seyrantepe'ye yönelik plan değişikliği gündeme geldi.

PLAN NOTU EKLENDİ



68 bin metrekare büyüklüğündeki araziye yönelik plan notu “ofis, çarşı, otopark, kongre ve kültür merkezi, kreş ve belediye hizmet alanı vbö olarak sınırlandırılmıştı. Ancak İBB Meclisi'nde yapılan plan değişikliği ile bu plan notuna “iş merkezi, büro, alışveriş merkezi, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, apart otelö fonksiyonları da eklendi. Bir kısmının metro istasyonu olarak düzenleneceği, Türk Telekom Arena Stadyumu arasında yaya tünellerinin inşa edileceği araziye 65 kat yüksekliğe kadar bina yapılabilecek.

“CUMHURBAŞKANI'NIN 'DİKİNE' GİDİYORSUNUZ"



İBB'nin CHP'li meclis üyeleri teklife red oyu kullandı. Meclis oturumunda söz alan CHP'li Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, “Bu teklif İstanbul halkıyla dalga geçmek gibi. Önce 'Belediye Başkanlığı binası olacak', sonra 'vazgeçtik' denildi. Şimdi ise 'rezidans ve AVM olsun' deniyor. Bu durum İstanbul'a yakışmıyorö diyerek teklifin geri çekilmesini önerdi. CHP'li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ise, "Sayın Cumhurbaşkanı dikine mimariye karşıyım diyor, siz onun söylediğinin 'dikine' gidiyorsunuzö diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şehircilik Şurası'ndaki dikey mimariye yönelik sözlerini hatırlattı.