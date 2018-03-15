İBB'NİN CHP'Lİ ÜYESİ: STEPHEN HAWKİNG'İN İSMİ İSTANBUL'DA BİR CADDEYE VERİLSİN

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li üyesi Berke Merter, dün hayatını kaybeden bilim insanı Stephen Hawking'in isminin İstanbul'da bir caddeye veya merkeze verilmesini önerdi.

İBB Meclis Üyesi Berke Berter, İBB Meclis'inde yaptığı konuşmada, "Dün, dünyamızı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndü, Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın herkese tavsiye ettiği gibi de üç çocuk sahibiydi. Çağımızın dehası olan Stephen Hawking’in İstanbul’da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-CHP'li İBB Meclis Üyesi Berke Merter'in konuşması

