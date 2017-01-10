İBB MECLİSİ'NDE " ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ" GÜNDEMİ

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminde Anayasa değişikliği vardı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, son günlerde yaşanan terör olayları ve Anayasa değişikliği ile ilgili gündem dışı söz aldı. Parlamenter demokrasinin ortadan kaldırılarak başkanlık sisteminin getirilmek istendiğini savunan Gülsever, “Başımızda bunca bela varken, bu Anayasa değişikliğinin zamanı mı Allah aşkına? Siyasi iktidar bir yandan birlik beraberlik olalım diyor bir yandan toplumu ortadan ikiye bölmesi kaçınılmaz olan bu gerilimi yaşatıyor. Biz biliyoruz ki, biraz sağduyusu olan herkes bunu son derece gereksiz ve zamansız bir iş olduğunu biliyor. Toplum yeterince bilgi sahibi olmadan, üniversiteler, hukuk fakülteleri fikirlerini söyleyemeden anayasa değişikliğini alelacele parlamentodan geçirmeye çalışıyorlarö diye konuştu. Gülsever'in ardından kürsüye çıkan Ak Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan Anayasa değişikliğine değinmediği konuşmasında, "PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize, milletimize saldırmaya devam ediyor. Allah'ın yardımıyla teröristlerin, terör örgütlerinin ve arkasındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasınö ifadelerini kullandı.

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- Meclisten görüntü

-CHP Başkanvekili Gülsever'in konuşması

- Ak Parti Grupbaşkanvekili Başaalan'ın konuşması