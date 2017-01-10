Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

İBB MECLİSİ'NDE " ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ" GÜNDEMİ

  Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminde Anayasa değişikliği vardı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, son günlerde yaşanan terör olayları ve Anayasa...

İBB MECLİSİ'NDE " ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ" GÜNDEMİ

 

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminde Anayasa değişikliği vardı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, son günlerde yaşanan terör olayları ve Anayasa değişikliği ile ilgili gündem dışı söz aldı. Parlamenter demokrasinin ortadan kaldırılarak başkanlık sisteminin getirilmek istendiğini savunan Gülsever, “Başımızda bunca bela varken, bu Anayasa değişikliğinin zamanı mı Allah aşkına? Siyasi iktidar bir yandan birlik beraberlik olalım diyor bir yandan toplumu ortadan ikiye bölmesi kaçınılmaz olan bu gerilimi yaşatıyor. Biz biliyoruz ki, biraz sağduyusu olan herkes bunu son derece gereksiz ve zamansız bir iş olduğunu biliyor. Toplum yeterince bilgi sahibi olmadan, üniversiteler, hukuk fakülteleri fikirlerini söyleyemeden anayasa değişikliğini alelacele parlamentodan geçirmeye çalışıyorlarö diye konuştu. Gülsever'in ardından kürsüye çıkan Ak Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan Anayasa değişikliğine değinmediği konuşmasında, "PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize, milletimize saldırmaya devam ediyor. Allah'ın yardımıyla teröristlerin, terör örgütlerinin ve arkasındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasınö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

-------

- Meclisten görüntü

-CHP Başkanvekili Gülsever'in konuşması

- Ak Parti Grupbaşkanvekili Başaalan'ın konuşması

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55