Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıkladı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tuzla ilçesinde bulunan bazı mahalleleri etkileyen yoğun kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı kesinlik kazandı. İSKİ'nin yaptığı laboratuvar incelemesi sonuncu metal ve tekstil sektöründe kullanılan Tetrachior cezhene ve Tricholoro ethene maddesi olduğu belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor" denildi.
İBB: Kokuya metal ve tekstil sektöründe kullanılan kimyasal yol açtı
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () TUZLA İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kokunun kaynağını açıkladı. İBB'den yapılan yazılı açıklamada,...
26 Aralık 2017 Salı 14:11
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