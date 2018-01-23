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İBB KADROSU İÇİN 24 BİN 109 İŞÇİ BAŞVURU YAPTI 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 taşeron işçi, kadrolu olmak için başvuru yaptı. İBB'de çalışan 24 bin 109 işçi, belediye kadrosuna geçmek için 2-10 Ocak tarihleri arasında...

İBB KADROSU İÇİN 24 BİN 109 İŞÇİ BAŞVURU YAPTI 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL () 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışan 24 bin 109 taşeron işçi, kadrolu olmak için başvuru yaptı.
İBB'de çalışan 24 bin 109 işçi, belediye kadrosuna geçmek için 2-10 Ocak tarihleri arasında başvuruda bulundu. İBB'den alınan bilgiye göre, emekli olup taşeron firmada çalışan ya da emeklilik yaşı gelmiş olanların başvuruları kabul edilmedi. Belirtilen süre içerisinde başvuru işlemini tamamlayan işçilerin, 15 bin 609'u İBB'de, 8 bin 500'ü İBB'nin şirketlerinde çalışıyor.
 
KADROYA ALINACAKLARIN 2 NİSAN'DA İŞBAŞI YAPMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Kadro başvurularını gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak. Sınav ise 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında yapılacak. Ardından 23 Mart-26 Mart tarihleri arasında sınava girenlerin itirazları alınacak. 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında, yapılan itirazlar incelenerek kesin sonuçlar açıklanacak. Sınavda başarılı bulunan, güvenlik soruşturması tamamlanan ve kadroya alınacağı kesinleşen adayların, 2 Nisan'da işbaşı yapması öngörülüyor.
 

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