İBB İtfaiyesi havai fişek fabrikası yangını için seferber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen yangına müdahale etmesi İtfaiye ekiplerini görevlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının söndürülmesi ve oluşacak hasar konusunda her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında meydana gelen yangına müdahale etmesi İtfaiye ekiplerini görevlendirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yangının söndürülmesi ve oluşacak hasar konusunda her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sakarya Hendek'te bulunan bir havai fişek fabrikasında çıkan yangın ve sonrasında oluşan patlamalara yaşandığı noktaya müdahale etmesi için itfaiye ekiplerini görevlendirdi. 15 personel ve 5 araçla olayın gerçekleştiği noktaya ulaşan ekipler, çevre illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte koordineli biçimde yangını söndürmek için çaba sarf ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayı öğrenir öğrenmez Sakarya Valisi Çetin Oktay ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi aradı.
Hendek’te saat 11.15 civarında başladığı bilinen yangına müdahaleler sürüyor. Bölgede görev İBB İtfaiye personeli, merdiven aracı, 7 ton kapasiteli su ikmal aracı, çift kabin su ikmal aracı, 13 ton su ikmal aracı ve köpük su kulesi ile yangının söndürmek için gayret gösteriyor.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016