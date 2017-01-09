Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur kaldı
Sultangazi'de ara sokaklarda araçlar mahsur...
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
Ankara Barosu'ndan milletvekillerine 'Hayır' çağrısı
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
New York’ta pantolonsuz metro yolculuğu
Dolar ve euro 4 liraya doğru ilerliyor
Dolar ve euro 4 liraya...

- İBB: İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 122 CM'YE ULAŞTI

  Enver ALAS - İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi. İBB, kar yağışının...

- İBB: İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 122 CM'YE ULAŞTI

 

Enver ALAS - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

- Çatalca-Subaşı: 122 cm,

- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,

- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,

- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,

- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,

- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,

- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55