- İBB: İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 122 CM'YE ULAŞTI

Enver ALAS - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.

İBB, kar yağışının Boğaz çevresi, Beykoz, Sarıyer, Ümraniye, Maslak, Kağıthane, Fatih, Beşiktaş, Kavacık, Şişli, Eyüp, Arnavutköy, Sultangazi ve Kemerburgaz'da tipi şeklinde devam ettiğini kaydetti.

Kar yağışının başlaması ile TEM ve D-100'de kış lastiği veya zincir takmayarak yolda kalan 250 TIR ve ağır vasıta itfaiye ile yol bakım ekipleri tarafından çekildiğini belirten İBB, bu sabah saat 08:00 itibariyle ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

- Çatalca-Subaşı: 122 cm,

- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,

- Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy 68 cm,

- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,

- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,

- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,

- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,

- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,

- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,

- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm.