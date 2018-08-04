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İBB'DEN PAZAR GÜNÜ KARADENİZ KIYISINDA DENİZE GİRECEKLERE UYARI  

  Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü denize girecek vatandaşları uyardı. Uyarıda, rüzgarın poyraza dönüşmesi nedeniyle can güvenliği bakımından risk oluşacağı ve dalga yüksekliğinin...

İBB'DEN PAZAR GÜNÜ KARADENİZ KIYISINDA DENİZE GİRECEKLERE UYARI  

 

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), pazar günü denize girecek vatandaşları uyardı. Uyarıda, rüzgarın poyraza dönüşmesi nedeniyle can güvenliği bakımından risk oluşacağı ve dalga yüksekliğinin 1 metreyi bulacağı belirtildi.
Meteorolojik tahminlere göre pazar günü rüzgarın poyraz (kuzey-doğu) yönünden sert, aralıklarla kuvvetli şekilde (10-40km\s) etkili olacağı ve Karadeniz'de dalga yüksekliğinin 1 metreye çıkabileceğinin tahmin edilmekte olduğu vurgulanırken, Karadeniz kıyılarında denize girmenin can güvenliği bakımından büyük risk oluşturacağı belirtildi. 

CANKURTARAN OLMAYAN YERLERDE DENİZE GİRMEYİNİZ
Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi; "Özellikle Şile'de; Ayazma, Uzun Kum, Kabakoz, Ağva, Kurfalı, Beykoz'da; Riva, Arnavutköy'de; Karaburun, Ağaçlı, Çatalca'da; Çilingoz,Ormanlı, Karacaköy sahilinde esen rüzgarların denizi kabartması ve rip akıntısı (çeken akıntı) oluşturmaktadır. Vatandaşların cankurtaran ekiplerinin görev yaptığı 38 plajda denize girmeleri ve cankurtaranların uyarılarına dikkat etmeleri hayati açıdan önem taşıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi plaj can kurtarma ekipleri bugün 250 boğulma olayına müdahale etti. Cankurtaran olmayan yerlerde denize girmeyiniz" denildi. 

Görüntü dökümü:
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-ARŞİV 
-Dalgalı denize girenler
-Genel ve detayla

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