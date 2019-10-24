İBB'DEN EYÜPSULTAN'DAKİ TRAFİK IŞIKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren trafik ışıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Katılım Kontrolü Uygulaması olarak adlandırılan...
İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren trafik ışıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Katılım Kontrolü Uygulaması olarak adlandırılan sistemin 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren uygulandığı belirtildi. Anayolların katılım bölgelerinde anayol trafik akıcılığını sağlamak ve birim zaman geçen araç sayısını arttırmak amacıyla yapıldığı ifade edilen uygulamayla tüm akımlar için gecikmelerde yüzde 24 azalma, ortalama hızda yüzde 18 artış sağlandığı D-100 üzerinden geçen taşıt sayısında ise ortalama yüzde 7’lik bir artış elde edildiği açıklandı. Sistemin anayol üzerinde araç algılayıcı sensörler sayesinde devreye girdiği ve devre dışı kaldığı; katılım kolundaki taşıtlara minimum 3 saniye, maksimum 5 saniye yeşil ışık, 7 saniye de kırmızı ışık yandığı ifade edildi.
(FOTOĞRAF)
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:54
|Güneş
|07:19
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:18
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2