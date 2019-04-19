İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ndeki veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı.
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik talebine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verdi.
İBB'DEKİ VERİ KOPYALAMA İŞLEMİNE 'YÜRÜTMEYİ DURDURMA' KARARI
İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ndeki veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' kararı çıktı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının...
19 Nisan 2019 Cuma 16:53
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