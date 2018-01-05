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İBB'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

  Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin yeni Kültür Daire Başkanı, Kültür AŞ. Genel Müdürü Rıdvan Duran oldu. İBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“İstanbul Büyükşehir...

İBB'DE GÖREV DEĞİŞİMİ

 

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin yeni Kültür Daire Başkanı, Kültür AŞ. Genel Müdürü Rıdvan Duran oldu.
İBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı görevinden ayrılan Abdurrahman Şen'in yerine  Kültür AŞ. Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı"
Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004-2008 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı. 2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu. 2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan DURAN, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı yapmıştır. Halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevi devam ediyor. Duran evli ve 4 çocuk babasıdır.

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