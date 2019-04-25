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İBB'DE DİJİTAL VERİLERİN KOPYALAMA İŞLEMİ DURDURULDU

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalama işleminin durdurulduğunu duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcülüğünden konuyla...

İBB'DE DİJİTAL VERİLERİN KOPYALAMA İŞLEMİ DURDURULDU

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi için veri kopyalama işleminin durdurulduğunu duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcülüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:
Daha önceden 18.04.2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayılı, teftiş kurulu başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, İBB tarafından incelenmiştir. Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu yüzden söz konusu talimat, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve teftiş kurulu başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir.

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