İBB BAŞKANI TOPBAŞ: İSTANBUL'DA 2009'DAN BU YANA EN YOĞUN KAR YAĞIŞI YAŞANDI

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA / İstanbul

Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)'daki çalışmaları yerinde denetleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, bazı bölgelerde 110 santimetreyi bulan kar yağışına yönelik “İstanbul'da 2009'dan bu yana en yoğun kar yağışı yaşandı" dedi.

İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'da Cuma günü akşam başlayan ve devam eden kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YOLLARA 50 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ"

Karla mücadeleye ilişkin veri paylaşan Topbaş, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 48 saat boyunca 7 bin personel, bin 340 araçla yoğun bir karla mücadele çalışması yaptı. İstanbul genelinde 50 bin ton tuz döküldü ve 370 ton solüsyon kullanıldı. İlçe belediyelerine de 40 bin ton civarında tuz yardımında bulunduk" diye konuştu.

"KAR LASTİĞİNİZ YOKSA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

Cuma günü yaşanan trafik çilesi ile ilgili olarak Topbaş, “Yolda kalan 250 kadar TIR'ı İstanbul İtfaiyemiz ters yönden girip bariyerleri keserek ancak kurtarabildi. Trafik böylece açılabildi. Bu bölgelerdeki vatandaşlarımız evlerine 7-8 saatte ulaşabildi. Tedbirsiz olursak sadece kendimize değil diğer vatandaşlarımıza da sıkıntı verebiliyoruz" dedi. Vatandaşlara çağrıda bulunan Topbaş, 'Kar lastiğiniz yoksa lütfen trafiğe çıkmayın, toplu taşıma araçlarını kullanın. Kent içi trafiğinde sıkıntılar yaşatmayın' uyarısında bulundu. Topbaş, karın yağdığı Cuma gününden itibaren İstanbul'daki bütün raylı sistem, metrobüs ve otobüslerin ek seferlerle yoğun bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

“LÜTFEN SOKAK ARALARINDAKİ TEMİZLİĞE KATKI SUNALIM"

İstanbul Valiliği'nin 9 Ocak Pazartesi günü okulları tatil ettiğini hatırlatan Topbaş, “Meteoroloji Pazartesi günü de yağışların yer yer de olsa devam edeceğini açıkladı. Pazartesi günü için İstanbullulara zorunlu olmadıkça araçlarınızı dışarı çıkartmayın ve toplu taşıma araçlarını kullanın. Ve lütfen sokak aralarındaki temizliğe katkı sunalım. Yollarda bırakılmış araçların kaldırılması konusunda bize yardımcı olun" uyarısında bulundu.

"762 EVSİZ VATANDAŞ MİSAFİR EDİLİYOR"

İBB'nin her soğuk havada olduğu gibi evsizleri misafir etme çalışmasının devam ettiğini ve şu anda 762 vatandaşın tesislerde ağırlandığını, her türlü ihtiyacının karşılandığını anlatan Topbaş, sokak hayvanlarını da 191 ayrı noktada beslediklerini ve bu çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“TRAFİKTE BİRAZ KAOS YAŞADIK, İNŞALLAH GERİDE KALDI"

Cuma akşamı vatandaşların yolda kalması ve uzun saatler gidecekleri noktaya varamaması yönündeki bir soruya yanıt veren Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yetkili, ilgili olduğu alanlarda karla mücadelenin büyük ölçüde başarılı olduğunu ancak Karayolları'nın sahip olduğu ağda sıkıntılar yaşandığını söyledi. Mahmutbey gişeler ağırlıklı olmak üzere kış lastiği kullanmayan TIR'lar ve büyük araçların trafiğe ciddi sıkıntılara neden olduğunu söyleyen Topbaş, bireysel araçlarda kar lastiğinin olmamasının da trafiğe neden olduğunu vurguladı. Kar lastiği uygulaması için yasal düzenleme gerektiğini belirten Topbaş, yaşanan sıkıntının bir diğer sebebinin de vatandaşların Meteorolojinin uyarılarına uymaması olduğunu söyledi. Vatandaşlara yeni uyarıları dikkate alma çağrısında bulunan Topbaş, “İnanıyorum ki bir dahakine sıkıntı yaşamamız için yeni bir uyarı olmuş olur. Bundan sonra daha dikkatli davranırız. Çocuklarımız, gençlerimiz karın güzelliğini yaşadı ama trafikte biraz kaos yaşadık, inşallah geride kaldı" dedi.

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İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın konuşması