HÜSNÜ MAHALLİ TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Önceki hafta tutuklanan Halk TV Programcısı - Yurt Gazetesi Yazarı Hüsnü Mahalli, verilen raporlar üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Mahalli'nin tedavisine artık bu hastanede devam edilecek.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hüsnü Mahalli, öğlen saatlerinde Silivri Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Konuya ilişkin bilgi veren CHP İstanbul Milletvekili - CHP Medya Komisyonu Üyesi Barış Yarkadaş, Mahalli'nin Pazartesi günü geniş kapsamlı bir tedaviden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Mahalli, rahatsızlanınca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Doktorlar burada, Mahalli'yi tedavi etti. Ardından da mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye yatırılması gerektiği yönünde rapor verdi. Ayrıca İstanbul Tabip Odası da bu raporları kendi kurullarında değerlendirdi. İstanbul Tabip Odası da Mahalli'nin mutlaka tam teşekküllü bir hastaneye götürülmesini tavsiye etti. Bunun üzerine, avukatları Turan Aydoğan ile Muhterem Aktaş her iki raporu mahkemeye sundu. Raporlar aynı zamanda cezaevi yönetimine de verildi. Bunun üzerine sevk gerçekleşti."

CHP'li Barış Yarkadaş, her iki raporu Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a teslim ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bozdağ ile Sayın Akdağ'a durumu anlattık. İmtiyaz istemediğimizi, sadece Mahalli'nin tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerektiğini talep ettiğimizi söyledik. Her iki bakanlığın yetkilileri de raporları hızlıca işleme koydular. Zira; raporlarda telafi edilemeyecek sağlık sorunlarının bulunduğu görülüyordu. Raporlar işleme konulunca, Mahalli tam teşekküllü olarak tarif edilen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne getirildi. Gazeteci ağabeyimiz Mahalli artık tedavisini burada sürdürecek. Umarım en kısa sürede tahliye de olur ve sağlığına da kavuşur."

Mahalli'nin nöroloji ve dahiliye servislerinde tedavi göreceğini belirten Yarkadaş, kamuoyunun duyarlılığına da teşekkür etti.