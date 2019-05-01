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HULUSİ AKAR 'ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI'NA ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı(İDEF-19) ziyaret etti. Savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceleyen Akar, yetkililerden bilgi aldı. Hulusi Akar, dün açılışına...

HULUSİ AKAR 'ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ FUARI'NA ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL /
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı(İDEF-19) ziyaret etti. Savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceleyen Akar, yetkililerden bilgi aldı.
Hulusi Akar, dün açılışına katıldığı İDEF-19'u ikinci gününde de gezdi. Aralarında ASELSAN, HAVELSAN, TAİ gibi kurumların olduğu stantları gezen Akar, savunma sanayi alanında sergilenen ürünleri inceledi. Bakan Akar, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'den yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri 'GÖKBEY'in kokpiti hakkında bilgi aldı. Ziyareti sırasında diğer yetkililerden de çeşitli bilgiler alan Bakan Akar, daha sonra fuar alanında ayrıldı. 

Görüntü Dökümü
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-Bakan Akar'ın fuar alanını gezmesi
-Akar'ın ürünler hakkında bilgi alması
-GÖKBEY'in kokpitine oturması
-Haluk Görgün ile Bakan Akar'ın konuşmaları
-Genel ve detaylar


 

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