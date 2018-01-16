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Hulusi Akar:  NOTA terörist örgütler arasında ayrım yapmamalı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

Hulusi Akar:  NOTA terörist örgütler arasında ayrım yapmamalı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Brüksel'de başlayan NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

Hulusi Akar, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır. PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." dedi. 

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır. DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir. PKK’nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG’nin “operasyonel ortakö adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz.ö diyerek Türkiye’nin beklentilerini ve terör örgütleri ile mücadelesinde kararlılığını net bir şekilde ortaya koymuştur." diye konuştu. 

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