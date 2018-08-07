Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi. (FOTOĞRAF) ANKARA ()
07 Ağustos 2018 Salı 14:32
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hedefimiz gençlerimizin bedelli askerlik uygulamasından en kısa zamanda ve sorunsuz bir şekilde yararlanmasını sağlamaktır" dedi.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
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