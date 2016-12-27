HUKUKÇULAR DERNEĞİ BAŞKANI SARI'DAN AÇIKLAMA :

* "HUKUKUN İÇİNDE KALMAK SURETİYLE BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR YARGILAMANIN TEZAHÜR ETMESİ LAZIM."

Haber / Kamera : Yaşar KAÇMAZ, İstanbul

İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin ilk davanın görülmesine başlandığı Silivri'de açıklama yapan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Mehmet Sarı, "geçmişte yaşanmış hataların hiçbirine fırsat verilmeksizin, hukukun içinde kalmak suretiyle bağımsız ve tarafsız bir yargılamanın tezahür etmesi lazım" dedi.

"..ÖNEMLİ MESAJLARIN VERİLECEĞİ SEMBOL BİR DAVA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM."

Türk yargı tarihi açısından çok önemli bir süreç yaşandığını belirten Sarı, “Devlet içine çöreklenmiş, sızmış bir hain yapının yargılandığı, milletin haklarını ihlal ettiği süreç içinde bir süreç olarak görüyoruz. Bu bakımdan Türk yargı tarihinde geleceğe dönük olarak önemli mesajların verileceği önemli sembol bir dava olduğunu düşünüyorum. Öncelikli olarak bakınız burada yapılan bu süreç millete karşı yapılan bir kalkışmaya karşı yürütülen bir dava var. Türkiye'deki anayasal düzeni yok etmek suretiyle Türkiye'yi ve milletimizi çok ciddi badirelere gebe olan süreci bu anlamda bunun hesabının sorulduğu bir yargılama olduğunu söyleyebiliriz.

"SÜRECİN BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YAPILDIĞINI BEN MÜŞTEKİ MÜDAHİL BİR AVUKAT OLARAK AÇIKÇA İFADE EDEBİLİRİM"

Şunu baştan söylemek isteriz, geçmişte yaşanmış olan hataların hiçbirine fırsat verilmeksizin, hukukun içinde kalmak suretiyle bağımsız ve tarafsız bir yargılamanın tezahür etmesi lazım. Bu bakımdan buna dönük olarak da gerçekten bu davadaki önemli noktalardan bir tanesi de yargılamanın lokal bazda yapılmış olması. Gelişmiş olan hadiselerin kalkışmaların, örneğin; Atatürk havalimanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yapılmış olan kalkışma süreçlerinin ayrı ayrı ele alınmış olması ve sanık sayısının da belli nispetlerde tutulmak suretiyle yargılamanın yapılmış olması, biz hukuk çevrelerinin de hep ifade edilen bir husub, esasa mütealiktir. Bu bakımdan öncelikli olarak yargılamanın şekli anlamda adil ve bağımsız şekilde, tarafsız şekilde yapıldığının inancının verilmesi lazım. Şu anki yargılama şartları itibariyle gerek sanık sayısının azlığı, emniyet içindeki polislere dönük olarak yapılan İstanbul içindeki bir yargılama olması sebebiyle gerekse savunma hakları noktasında, gerçekten gösterilen hassasiyet noktasında sürecin bağımsız ve tarafsız şekilde yapıldığını ben müşteki müdahil bir avukat olarak açıkça ifade edebilirim" diye konuştu.



“DAVAYA MÜDAHİL OLDUK"

Mehmet Sarı, davaya müdahil olmalarına ilişkin ise “Biz hukukçular derneği olarak bu tür devlete karşı, millete karşı, kamunun haklarını ihlal eden her türlü yapıya karşı milletin ortak değerlerinde Türkiye toplumunun yanında olduğumuz yönüyle de bu davaya müdahil olduk" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

-Mehmet Sarı'nın açıklaması

