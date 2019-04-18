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HSK'dan, 'Rabia Naz' açıklaması

HAKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, müfettişlerin, 'intihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulunduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi. HSK Başkanvekili...

HSK'dan, 'Rabia Naz' açıklaması

HAKİMLER Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili, müfettişlerin, 'intihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulunduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını bildirdi.
HSK Başkanvekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümüyle ilgili, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili devam eden idari soruşturma sırasında, HSK müfettişlerinin 'intihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulundukları iddiasına bazı yayın organlarında yer verilmesi üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturma, Görele Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Kurul müfettişleri ise ölen küçük kızın babasının, olay nedeniyle etkin soruşturma yapılmadığına yönelik iddia ve şikayetlerini incelemek için görevlendirilmiştir. Yasa gereği gizli yürütülen inceleme, mahallinde halen sürdürülmekte olup, henüz kurulumuza dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Hem adli soruşturma sonucu hem de sürdürülen idari inceleme sonucunun sabırla beklenilmesi, kaynağı şüpheli beyanlara itibar edilmemesi, adli sürecin adil bir şekilde neticelendirilmesi için elzemdir. Unutulmasın; Yargıya güven için en önemli husus kendisine güven duyulan hakim ve savcılardır. Hakimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz."

ANKARA, ()

 

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