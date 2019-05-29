Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

HSK BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ'DAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN HAKİM MEHMET YOYLU AÇIKLAMASI  

İSTANBUL,()HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla  tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.  HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal...

HSK BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ'DAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN HAKİM MEHMET YOYLU AÇIKLAMASI  

İSTANBUL,()HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, İstanbul'da avukatla etek boyu tartışması yapan Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla  tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı. 
HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya paylaşımında, Hakim Mehmet Yoylu'nun HSK kararıyla görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "İstanbul  (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK'ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları, önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77. maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328