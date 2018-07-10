 "HRANT'IN ARKADAŞLARI"NDAN ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

"Ne 'tetiği çek' diyenler, ne 'öldür' diyenler ortaya çıkıp yargılanmış değil"

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL /İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinde ihmali bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya bugün tanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Dava öncesinde Hrant'ın Arkadaşları adlı grup, "Hrant için adalet için" pankartı açarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplandı. Grup adına basın açıklaması yapan Bülent Aydın, "2007'de Hrant Dink öldürüldü. Cinayet davası, 20 sanıkla tetikçilerin yargılandığı dava, 2 Temmuz 2007'de başladı. Bugün 10 Temmuz, demek ki bu dava 11 yıldır sürüyor. 2 Temmuz 2007'de Beşiktaş Adliyesi'nde başlayan duruşmada biz Hrant'ın Arkadaşları 'Hepimiz tanığız' pankartlarıyla adliyenin önündeydik. Aramızda siyasi cinayetlerde yıllar boyunca yakınlarını kaybetmiş olan insanlar vardı. O cinayetler de, o günden bugüne tarihe malolmuş siyasi cinayetleri n coğu gibi faili meçhul olarak kaldı. Dink cinayetinde de 11 yıl geçen yargılama neticesinde ne bu "Tetiği çek" diyenler, ne "Öldür" diyenler ortaya çıkıp yargılanmış değil. Bu davada 85 sanık var. 7 tane tutuklu sanık var. Geçtiğimiz yıl Dink davasında yargılanan sanıklardan 24'ü tahliye oldu. Tahliyeler devam etti. Fakat bu davanın üstünü örten karanlık perdenin aydınlatılması yönünde bir adım atılmış değil. Biz Hrant'ın Arkadaşları, ilk günden bu yana bu davayı takip ediyoruz, devam edeceğiz. Sadece arkadaşları değil, bu toplumun vicdan sahibi insanları, Türkiye ve dünya kamuoyu bu davayı takip ettiği için 11 yıldır sürüyor. Yoksa belki de diğer benzerleri gibi dosyası kapatılmış bir siyasi cinayet davası olacaktı" diye konuştu.

75. DURUŞMADA TANIKLAR DİNLENECEK

Kamu görevlilerin yargılandığı davayla ilgili bilgi vererek tanıkların dinlenme aşamasına gelindiğini belirten Aydın, "Sanıkların sorguları büyük oranda tamamlandı, çapraz sorguları yapıldı. Bugün, yarın ve öbür gün Hrant Dink cinayeti davasının tanıkları dinlenecek. Bu tanıklar içerisinde emniyet yetkilileri ve bazı bürokratlar olduğu gibi dönemin içişleri bakanları ve dönemin İstanbul Valisi de var. Bugün bu davanın kamu görevlilerinin yargılandığı 75. dava yapılacak. Biz birazdan 14. Ağır Ceza Mahkemesine giriyoruz. Bugün, yarın, öbür gün bu duruşmaları takip ederek adalet nöbetimize devam edeceğiz" dedi. "Hrant için adalet için", "Öldür diyen yargılansın", "Katilleri koruyan cinayete ortaktır", "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz" sloganlarını atan grup daha sonra duruşmayı takip etmek için adliyeye girdi.

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-Grup adına konuşan Bülent aydın

-Genel ve detaylar