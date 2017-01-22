HRANT DİNK ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Şişli'de 19 Ocak 2007 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 14.30'da Zeytinburnu Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki mezarı başında tören düzenlendi. Hrant Dink'in ölümünün 10. yılında düzenlenen törene eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile sevenleri katıldı. Anma töreninde, Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, Hrant Dink için dualar edildi. Törenden sonra Rakel Dink ve oğlu Arat Dink, taziyeleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan detaylar

-Rakel Dink'in taziyeleri jabul etmesi

-Törene katılanlar

-Bakan Avcı'nın gelişi

-Dini tören

-Dua edilmesi

-Törene katılanların ayrılması

-Genel ve detaylar