 HOLLANDA'DAKİ KÖPEKLİ ARAMAYA ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KARŞILIK VERİLDİ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL, ()
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki uluslararası Schiphol Havaalanı'nda Türkiye'ye seyahat edecek yolculara köpekli arama yapılınca Türkiye'den hemen karşılığı geldi. Atatürk Havalimanı'nda da Hollanda'dan gelen yolcular polis denetimine tutularak valizleri dedektör köpekle arandı. Atatürk Havalimanı polisinin dün gece saat 23.45'te Türk Hava Yolları'nın TK 1954 sefer sayılı uçakla Amsterdam'dan gelen yolcular üzerinde arama yapması kamera görüntülerine yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Amsterdam'dan gelen yolcuların denetlenmesi
-Köpeklerle valizlerin aranması ve polislerin araştırması