'Hizmet Yerinde Görülür' gezisi

Gaziosmanpaşa Belediyesi Hizmet Ylerinde Görülür adı altında yapılan hizmetleri göstermek ve anlatkam için gezi programı düzenledi. Belediyenin programı her Cumartesi değişik mahalle ve hizmet alınında gerçekleştirilecek. Proğramın Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde yapılan ilk gezi büyük ilgi gördü.

İlk geziye Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AKP İLçe Başkanı Fatih Ayldemir, Belediye Başkan Ylardımcısı Zekeriya Eroğlu katıldı. Başkan Hasan Tahsin Usta, programı nediniyle ilk geziden erken ayrılırken, Başkan Yardımcısı Zekeriye Eroğlu vatandaşlarla birlikte sohbet edip onların istek, dilek ve sorunlarını dinledi.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahalle teşkilatı ile başlayan program 15 mahallede her hafta Cumartesi günü, Bilgi evi, Kapalı Otopark ve Pazar yerleri, Farika Kitaplı cafe 1-2, Kadın Koordinasyon binası,Camii, Sağlık Merkezi,El sanatları ofisi,Millet Bahçesi,Gençlik Merkezi Kentesel Dönüşüm projesi vb. yeni yapılan ve yeniden düzenlenen parklara kadar tüm çalışmaları yerinde görüp inceleme şansı bulacaklar.