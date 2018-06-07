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 HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

  *Önce kameraya sonra polise yakalandılar  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL İstanbul‘da ev ve iş yerlerinden aralarında medikal malzemelerin de bulunduğu yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yapan 11 kişilik çete çökertildi. Hırsızlık...

 HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON

 

*Önce kameraya sonra polise yakalandılar 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL
İstanbul‘da ev ve iş yerlerinden aralarında medikal malzemelerin de bulunduğu yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yapan 11 kişilik çete çökertildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 
İstanbul genelinde artan hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir hırsızlık şebekesini takibe aldı. Şebekenin ele başı olduğu iddia edilen Ahmet S. (34) ile birlikte 10 şüphelinin kimlikleri belirlendi. 24 Mayıs 2018 günü 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 1’i çocuk 11 şüpheli gözaltına alındı. 
Emniyette sorguya alınan şüphelilerin 21 ev ve işyerinden yaklaşık 300 bin liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Esenyurt’ta bir iş yerinden medikal malzeme çaldıkları belirlenen şüphelilerin Bakırköy’deki bir evden çelik kasa çalması ve bazı iş yerlerinden hırsızlık yapmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1’i çocuk 11 kişi adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10’u tutuklanırken, çocuk yaştaki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökmüü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anları
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Operasyondan görüntü
-Polisin evlere girmesi
-Gözaltına alınanlar
-Emniyetten çıkarılmaları
-Detaylar
 

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