HIRSIZLIK ÇETESİ LİDERİNİN FİLM SENARYOLARINI ARATMAYAN HAYAT HİKAYESİ

İSTANBUL'da cami avlularında küçük çocukları turistlerin çantalarını çalmaya azmettirdiği iddia edilen Yaren Ç. (22) adlı kadın gözaltına alındı. Yaren Ç.'nin polisteki geçmişi film senaryolarını aratmadı. Şüphelinin Bursa'da yaşarken 16 yaşında sosyal medya üzerinden tanışıp sevdiği bir hırsızın ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başladığı, 18 yaşından sonra İstanbul'a gelerek hırsızlık çetesi kurduğu belirtildi. Kardeşlerinin biri doktor diğeri iş kadını olduğu öğrenilen şüphelinin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığı raporu bulunduğu, defalarca gözaltına alınıp serbest kaldığı belirtildi. Şüphelinin annesinin bir süre önce üzüntüden kanser olup hayatını kaybettiği de kaydedildi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TANIYARAK YAKALADI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özellikle cami avlularında turistlerin çantalarını çalan bir şebekenin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu bir kadının yaşı küçük çocuklara, çalacakları çantayı gösterdiği ve onlara hırsızlık için yönlendirdiği tespit edildi. Polis görüntülerden şüphelinin kendileri için tanıdık bir şüpheli olduğunu belirledi. Daha öncede bir çok kez gözaltına alınan şüpheli Yaren Ç.'yi Harbiye'de 8 Temmuz'da tekrar gözaltına alındı.

HAYATI FİLM SENARYOLARINI ARATMIYOR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen Yaren Ç., 3 ayrı hırsızlık dosyasıyla ilgili sorgulandı. Daha önce bir çok kez polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin hayat hikayesi ise film senaryolarını aratmadı. Şüphelinin iyi bir ailenin çocuğu olduğu ve sosyal medya üzerinde tanıştığı bir hırsıza aşık olup 16 yaşındayken İstanbul'a kaçtığı belirtildi.

SEVDİĞİ GENCİN AİLESİNE KENDİSİNİ KABUL ETTİRMEK İÇİN HIRSIZLIK YAPMIŞ

Sevdiği gencin ailesine kendisini kabul ettirmek için hırsızlık yapmaya başlayan Yaren Ç.'nin polis ekipleri tarafından yakalandığı ve ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailesi tarafından şüphelinin 18 yaşına kadar Bursa'da tutulduğu daha sonra reşit olmasının ardından tekrar İstanbul'a gelerek hırsızlık yapmaya devam ettiği belirtildi.

RAPORU VAR

Bu arada Yaren Ç.'nin şizofren ve akli dengesi yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin annesinin de bir süre önce kanser olarak hayatını kaybettiği belirtildi.

İSTANBUL'DA ÇETE KURDU YAKALANDI

Şüpheli Yaren Ç.'nin 2017 yılında kendilerine "Şizofren" çetesi olarak adlandıran bir grupla birlikte gözaltına alındığı ve hakkında 27 ayrı suç dosyasından işlem yapıldığı öğrenildi. O tarihte evlerinde yapılan 30 bin lira, 1600 dolar, 60 cep telefonu, 50 kadın çantası, 50 bin lira ziynet eşyası, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ile birlikte ele geçirilen şebeke üyelerinin de ufak yaşta çocuklara hırsızlık yaptırdıkları iddia edilmişti.

15 GÜN ÖNCEDE YAKALANMIŞTI

Şüphelinin son olarak geçtiğimiz Haziran ayı içinde yine açıktan hırsızlık suçundan gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında Süleymaniye Camii'nin avlusunda meydana gelen 3 ayrı hırsızlık dosyasından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

------------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Cami avlusunda bekleyen çocuklar

-Yankesicilik anları

(AKTÜEL)

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi