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 HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; AÇAMADIKLARI KASALARI TAŞIYARAK ÇALDILAR 

  Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL İstanbul'da gündüz boş olduklarını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girdikten sonra içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Kadıköy bölgesinde...

 HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA; AÇAMADIKLARI KASALARI TAŞIYARAK ÇALDILAR 

 

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL
İstanbul'da gündüz boş olduklarını tespit ettikleri evlere kapı kilitlerini kırarak girdikten sonra içerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çalan biri kadın iki kişi gözaltına alındı. Kadıköy bölgesinde 8 ayrı eve giren hırsızlar bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin, evlerde buldukları açamadıkları kasaları da taşıyarak dışarı çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin çeşitli suçlardan 16'şar kez aramaları olduğu belirtilirken ayrıca kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu da ortaya çıktı.

AÇAMADIKLARI KASALARI TAŞIYARAK GÖTÜRMÜŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son günlerde artan evden hırsızlık olayları üzerine soruşturma açtı. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin apartman kapılarını açtıktan sonra zillerini çalarak boş olduğunu belirledikleri dairelerin kapı göbek kilitlerini kırdıkları tespit edildi. Dairelerde arama yapan para ve ziynet eşyalarını çalan şüphelilerin, evlerde buldukları açamadıkları kasaları da taşıyarak dışarı çıkardıkları belirlendi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR
Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada kamera görüntülerinde yüzlerini saklamaya çalışan kişilerin kimliklerini tespit etti. Daha önceden de polis tarafından yakalandıkları tespit edilen G.P.(35) ile kadın şüpheli Ö.T.(30) kısa süre içinde yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden G.P.'nin çeşitli suçlardan 16 ayrı aramasının bulunduğu tespit edildi. G.P.'nin ayrıca hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Kadın şüpheli Ö.T.(30) nin ise yine 16 ayrı mahkeme tarafından arandığı hakkında 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

TUTUKLANDILAR
Poliste yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler hakkında 8 ayrı evden hırsızlık olayı yaptıkları gerekçesiyle işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Görüntü Dökümü:
GÜVENLİK KAMERASI
-Binaya gelmeleri
-Zilleri çalmaları
-Kapıyı açmaları
-Ellerinde çanta ve poşetlerle çıkması
-Kasayı çalmaları
-AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışı
-Detaylar
 

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