Hırant Dink Vakfı'nı tehdit eden yakalandı

Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink'e e-mail yoluyla ölüm tehdidi mesajı gönderen kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderen ve Rakel Dink'i de tehdit eden şahsın yakalandığını duyurdu. Soylu ayrıca Kuzguncuk'taki bir kilisenin haçını kıran saldırganın da 24 saatte tespit edilip yakalandığını açıkladı.

Soylu, kişisel sosyal medya hesabından, "Provokasy ona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin" mesajını paylaştı.

Soylu'nun paylaşımı şöyle:

"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."

Soylu'Nun açıklamasının ardından bir açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“27-28/05/2020 tarihlerinde Hrant Dink Vakfı’nın e posta adresine 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız, ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek.' şeklinde e-posta gönderildiği öğrenilmiştir.

Bahse konu e-posta adresinin Konya/Selçuklu’da ikamet eden H.A. tarafından kullanıldığı tespit edilmiştir.

Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından şahıs gözaltına alınmış olup hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Hırant Dink Vakfı'da tehditle ilgili bir açıklama yaptı. İşte vakıftan yapılan açıklama: