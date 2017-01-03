HİNTLİ AİLELER KATLİAMIN YAŞANDIĞI YERDE

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Yılbaşı gecesi yaşana saldırının ardından, Reina'da hayatını kaybeden Hintli sinemacı Abis Rizvi ve genç modacı Kuşi Şah'ın aileleri ve Hindistan İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri Reina'ya geldi.

Aralarında Rivzi'nin babası Akhtar Hassan Rizvi'nin de bulunduğu aile üyeleri, konsolosluk yetkilileri ve polislerden oluşan heyet bir süre Reina'nın içinde kaldıktan sonra, Rizvi ve Şah açıklama yapmadan buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Ailelerin çıkışı

- Rivzi'nin babası (gri montlu, uzun boylu, kel)

- Ailelerin araçlara binmesi

- Ailelerin gidişi