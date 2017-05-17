HEPSİBURADA'DAN KADINLARA "GÜÇLÜ TEKNOLOJİ" DESTEĞİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Hepsiburada ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" projesini tanıttı. Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, "Kendi faaliyet alanımızda kadınlarımıza yol göstermek, onların işlerini büyütmelerini sağlamak ve onlara gerekli desteği sunmak bizim önceliğimiz. Bu inançla ve motivasyonla yola çıktık ve Hepsiburada'nın başta teknoloji ve pazarlama olmak üzere tüm imkan ve yeteneklerini bu program aracılığıyla girişimci kadınlar için seferber ediyoruz."dedi.

2017 SONUNA KADAR BİN YENİ KADIN GİRİŞİMCİ PROGRAMA DAHİL EDİLECEK

Hepsiburada, girişimci kadınları e-ticarete teşvik eden programını bugün başlattı. 2017 sonuna kadar 1000 yeni kadın girişimciyi programa dahil etmeyi hedefleyen Hepsiburada'nın sunduğu avantajlar paketi sayesinde girişimci kadınlar işlerini e-ticarete taşıyıp büyütecek.

Hepsiburada ve KAGİDER iş birliği ile hayata geçirilen projenin basın toplantısına Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Şule Yüksel, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve girişimci kadınlar katıldı.

"KADINLARIN SINIRLI KALDIĞI BİR EKONOMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIK OLAMAZ"

Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, toplantıda yaptığı konuşmasında, proje hakkında bilgi vererek şunları kaydetti: "Toplumunun yarısının yani erkeklerin ekonomiye katıldığı, diğer yarısının yani kadınların sınırlı kaldığı bir ekonomi sürdürülebilir ve sağlık olamaz.TÜİK verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerinde her yüz kadından 60'ı çalışıyor ama ülkemizde her yüz kadından sadece 27'si istihdam ediliyor.Türkiye genelinde girişimcilerin yüzde 92'si erkeklerden oluşuyor. Kadın girişimci oranımız sadece yüzde 8. Hepsiburada platformuna baktığımızda da durum aynı. Pazar yerimizde sanal mağaza açan işletmelerin sadece yüzde 10'u kadın girişimcilere ait. Ancak satıştaki oran bundan çok daha az. Toplam satışın sadece yüzde 1'i kadın sahipliği olan işletmelere ait. Tablo maalesef böyle. Biz Türkiye'nin Hepsiburadasıyız ve bu durum bize önemli sorumluluk yüklüyor. Kendi faaliyet alanımızda kadınlarımıza yol göstermek, onların işlerini büyütmelerini sağlamak ve onlara gerekli desteği sunmak bizim önceliğimiz. Bu inançla ve motivasyonla yola çıktık ve Hepsiburada'nın başta teknoloji ve pazarlama olmak üzere tüm imkan ve yeteneklerini bu program aracılığıyla girişimci kadınlar için seferber ediyoruz. Hepsiburada,67 milyon aylık ziyaret alan, 30 farklı kategoride, 10 milyondan fazla tekil ürünün satışa sunulduğu, ayda 2 milyondan fazla ürün sevkiyatının yapıldığı bölgenin ve Türkiye'nin en büyük platformu."

"KADIN GİRİŞİMCİLERİN SATIŞLARININ ARTMASINI KENDİMİZE ÖNCELİKLİ BİR HEDEF OLARAK BELİRLEDİK"

Hanzade Doğan Boyner, "'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programımızla girişimci kadınlar teknoloji yatırımı yapmadan pazarlama yatırımını düşünmeden Hepsiburada Pazar yerinde sanal mağazalarını açıyor ve e-ticaret yapmaya başlıyor. Böylece ister bir mağazaları olsun, ister evde el emeği ile üretim yapıyor olsun girişimci kadınlar ürünlerini Hepsiburada sayesinde tüm Türkiye'ye açma şansına kavuşuyorlar. Biz bu programı hazırlarken elimizi taşın altına koyduk. Verdiğimiz destekleri girişimcilerin boyutlarına göre kademeli şeklide artırarak, sadece komisyon oranlarında indirimler değil, kargo ücretini üstlenerek, stüdyomuzda bedelsiz resim çekme hizmeti vererek, kadın girişimcilere ait ürünlerin platformumuzda öne çıkmasını sağlayacak algoritmalar geliştirerek bütün şirket olarak sahiplendik. Kadın girişimcilerin satışlarının artmasını kendimize öncelikli bir hedef olarak belirledik. Bu hedeflerle yola çıkarken KAGİDER ve Nef Vakfı gibi kadın girişimcileri teşvik eden sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla işbirliği yaptık. Bu işbirliklerini artırarak ve doğrudan alacağımız başvurularla sene sonu itibariyle ulaşmak istediğimiz kadın girişimci sayısı bin yani ekonomik anlamda daha çok kalkınan, belki daha iyi eğitim fırsatı yakalayan, sosyal hayata daha güçlü sarılan bin aile. Hayalimiz, hedefimiz ve bizi mutlu edecek tablo bu" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ BİRÇOK GİRİŞİMCİ ADAYININ ÖNÜNÜ AÇAN, DESTEKLEYEN BİR PROGRAM OLACAK"

KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Şule Yüksel, Boyner'İn ardından söz alarak, Hepsiburada ile daha önce proje paydaşı olarak tanıştıklarını belirterek, "Biz KAGİDER olarak bu sene 15. yılını dolduran bir kurumuz. Meselemiz Türkiye'de kadın girişimci sayısının artırılması. Ve kadınların bu zor yolculukta daha donanımlı, daha bilgili, daha deneyimlerden süzülmüş tecrübelerden de faydalanarak ilerleyebilmesine aracılık etmek istiyoruz" dedi. Yüksel, "İnşallah hem KAGİDER üyelerinin, hem Türkiye'deki birçok girişimci adayının önünü açan, destekleyen bir program olacak. Çok onurluyuz böyle bir programın paydaşı olmaktan" şeklinde konuştu.

PROJE HAKKINDA

Hepsiburada, e-ticaret yoluyla kadınların ekonomide güçlenmesine destek olacak 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programını hayata geçiriyor. Program kapsamında Hepsiburada Pazar Yerinde mağaza açan kadınlara satış, operasyon, lojistik ve pazarlama desteği sunulacak. Sıfır maliyetle sanal mağaza açma,komisyon indirimleri ve ürünlerini platform üzerinde avantajlı şekilde pazarlama imkânı sunulacak olan kadınlar aynı zamanda girişimcilik ve e-ticaret alanlarında eğitim ve danışmanlık desteği de alabilecek.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Programı ile 3 ana hedef kitleye ayrıcalıklar sunulacak.

İşini E-ticarete Taşımak İsteyen Girişimci Kadınlar -İşini E-Ticarette Büyütmek İsteyen Girişimci Kadınlar -Bir Girişim Fikri Olan Kadınlar -Sunulan ayrıcalıklar; -Ücretsiz mağaza açma -Düşük oranlı komisyon -Kampanya desteği -Estra promosyon avantajı -Banner desteği -Kargo desteği.

Görüntü Dökümü:

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-Hanzade Doğan Boyner'in açıklamaları

-Şule Yüksel'in açıklamaları

-Toplu fotoğraf çekimi

-Genel ve detay görüntüler