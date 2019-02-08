Hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul - Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında yapılan aramalarda hemşirelik öğrencisi Şevval Yılmaz (23)'ın da cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.



Google Maps'deki 2014'te çekilmiş sokak görüntülerinde, Yeşilyurt Apartmanı'nın 3'üncü katındaki pencerede görünen küçük kızın, şimdi hemşirelik okuyan Şevval Yılmaz olduğu belirtiliyordu. Şevval Yılmaz ile birlikte çökmede ölenlerin sayısı ise 16'ya çıktı.