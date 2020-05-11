Hemşireler Günü'nde 100 bin adet ücretsiz uçak bileti

12 Mayıs 2020 Dünya Hemşireler Günü'nde kahraman sağlık çalışanlarına Qatar Airways tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda ücretsiz Economy Class gidiş-dönüş bilet hediye edilecek, tarih ve uçuş noktası değişikliği de tamamen esnek olacak.

Qatar Airways, mevcut COVID-19 salgını sırasında insanlara yardım eden ve kahramanca çalışan sağlık personeline teşekkür etmek amacıyla 100.000 adet ücretsiz bilet verecek.

Qatar Airways, bir milyondan fazla insanın ülkesine ve sevdiklerine ulaştırılması misyonu da dahil olmak üzere, son aylarda 7/24 operasyonlarını sürdüren en önemli havayolu olarak yolcu ve hükümetlerden övgüler aldı. Çeşitli ülkelerde mahsur kalan yolcuları ülkelerine geri göndermek için küresel çabaları bununla kalmayan havayolu sağlık personelini de unutmadı. Sadece vergileri ödenerek satın alınabilecek biletler 12 Mayıs saat 00.01'de satışa açılacak ve 18 Mayıs saat 23:59'da kapanacak. Sağlık çalışanları bu özel teklife www.qatarairways.com/tr-tr/offers/thank-you-medics adresinden ulaşabilecek olup, promosyon kodu almak için bir form doldurarak kayıt olabilecekler. Biletler dünya genelinde 100 bin adet koltuk ile sınırlı olacak. Dünyanın her ülkesinden sağlık çalışanları bilet almaya hak kazanacak. Başvuru sürecinin adil ve şeffaf olmasını sağlamak için, her ülke, nüfus büyüklüğüne bağlı olarak, 12 -18 Mayıs 2020 tarihleri arasında yedi günlük bir dönem boyunca kademeli olarak günlük bilet tahsisi alacak. Günlük tahsis kampanya dönemi boyunca 00:00'da yayınlanacak.

Promosyon kodunu alan 100 bin sağlık personeli, Qatar Airways tarafından gerçekleştirilen uçuşlarda biri kendileri için, diğeri de eşlik eden yolcu için havayolu şirketinin küresel ağındaki herhangi bir uçuş noktasına iki adede kadar ücretsiz Economy Class gidiş-dönüş bilet rezervasyonu yapabilecek.

Promosyon kodları 12 Mayıs 2020 ile 28 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacak rezervasyonlar için kullanıma açık olup 26 Mayıs 2020 ile 10 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak seyahatler için kullanılabilecektir. Biletler tamamen esnek olacak, ücretsiz olarak varış yeri veya tarih değişikliği yapılabilecek, biletlerde ücret ve ek ücretlerden feragat edilecek, sadece vergiler uygulanacaktır.

Qatar Airways Grup CEO'su Akbar Al Baker, “Qatar Airways olarak, dünyadaki bu belirsizlik dönemlerinde insanları tedavi eden sağlık çalışanlarının büyük emeği için müteşekkiriz. Onların nezaket, özveri ve profesyonelliklerini kahramanca sergilemesi dünya çapında yüzbinlerce hayat kurtardı. Bu krizde yolcularımız, hükümetler ve ticaret ortaklarımızın önemli bir partneri olarak güçlü bir güven inşa ettik ve kahraman sağlık çalışanlarının inanılmaz çabalarını takdir ederek bu misyonumuzu ileriye taşımaya devam edeceğiz. Profesyonel ekibimiz ve operasyonumuzla bu misyondan üç aydır hiç vazgeçmedik, umudumuzu yitirmedik ve insanların evlerine ve sevdiklerine dönmesine yardımcı olduk. Özverili çalışmalarından dolayı minnettarlığımızı paylaştığımız sağlık personeline şimdi bir şeyler verme sırası bizde. Bu cesur insanlara borcumuzu ödemek için söylenecek kelimeler veya yapılacak jestler yeterli olmamakla birlikte Qatar Airways ile ücretsiz gidiş-dönüş uçuş teklifimizin, seyahat kısıtlamaları kalktığı zaman, hak ettikleri bir tatilin tadını çıkarmalarına, aile ve arkadaşlarını ziyaret etmelerine veya yeni bir yer keşfetmelerine vesile olacağını umuyoruz. Bir başka jest olarak, sağlık çalışanlarına ayrıca Doha'da son teknoloji ile donatılmış Hamad Uluslararası Havalimanı'nda (HIA) Qatar Duty Free satış mağazalarında 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olmak üzere yüzde 35 indirim kuponu sunacağız.” şeklinde konuştu.

Qatar Airways kısa bir süre önce, yolcu talebinin artması ve dünyadaki uçuş kısıtlamalarının beklenen rahatlaması doğrultusunda uçuş ağını tekrar genişletmeye yönelik aşamalı bir süreç başlattığını duyurdu. Havayolu, uçuş ağını mayıs ayı sonuna kadar 52, haziran ayında ise 80 noktaya yeniden genişletmeyi hedefliyor.