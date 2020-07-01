Hedef; Kurban Bayramı'nda 20 milyon kişiye yardım eli

İstanbul Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şube binasında gerçekleşen Vekaletli Kurban Organizasyonu basın toplantısında konuşan İstanbul Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İstanbul Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “TDV olarak bu yıl Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş temasıyla gerçekleştireceğimiz 2020 Vekâletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde ve yurtdışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın yardım elini ulaştırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İslami usullere uygun olarak kestiğimiz kurbanları, ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra mülteci kamplarından savaş, afet bölgelerine, kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden yedi kıtadaki ülkelerdeki gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hisse bedeli 825 TL

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 2020 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 TL, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini duyurdu. Prof. Dr. Maşalı, “Vatandaşlarımız TDV’nin sitesinden online bağış yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da bağışta bulunabilirler” dedi.

“20 milyon muhtaca ulaşmayı hedefliyoruz”

20 milyon yardıma muhtaç kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Prof. Dr. Maşalı şunları söyledi:

“Vakfımıza emanet edilen kurban vekaletlerinde her yıl düzenli bir artış olmuştur. Bu yıl da vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 77 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak yaklaşık 20 milyon ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ülkemizdeki mültecilerin yanı sıra Çad’da Orta Afrikalı, Nijer’de Nijeryalı, Bangladeş’te Arakanlı mültecilere yönelik kurban kesim ve dağıtımları gerçekleştirilecek. Vekaletle Kurban Kesim Programı, Türkiye'de il ve ilçe müftülükleri, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yapılıyor.”

Koronavirüs tedbirleri

Koronavirüs dolayısıyla önceki yıllara göre bazı tedbirler alacaklarını belirten Maşalı, “Bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban kesim ve dağıtım gerçekleştireceğimiz ülke sayısı ve ülkelere götüreceğimiz gönüllü sayısında azalma olsa da yurt dışı müşavirliklerimiz, ataşeliklerimiz, koordinatörlüklerimiz ile ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel partnerlerimizin destekleriyle güvenli bir şekilde milletimizin kurbanını keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız” şeklinde konuştu.