HDP saldırganı hakkında SADAT iddiası

HDP'li Hüda Kaya, HDP İzmir İl Binası'na saldır düzenleyen O.G.'nin SADAT'ta eğitim aldığı iddia etti.

HDP İzmir İl Binası'na O.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda parti çalışanı Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Suriye'de fotoğrafları ortaya çıkan O.G. 'nin SADAT'tan askeri eğitim aldığı iddia edildi.

İddianın sahibi HDP'li Hüda Kaya, ''Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik'' ifadelerini kullandı.

Halk TV'de yayınlanan Fatih Ertürk'le 'Günün Raporu' programına katılan Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu, SADAT ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uğuroğlu, TRT'de yayınlanan SADAT belgeseli ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Bu SADAT diye bir örgüt var TRT'de belgesel yapıyor. Silahlı eğitim nasıl yapılır? bunları veriyor. Bu insanlar bunlardan tahrik oluyorlar bu açıklamalardan tahrik oluyorlar, saldıracak yer arıyorlar. Gazeteciyse dövüyorlar, siyasetçiyse dövüyorlar. İster HDP'li olsun ister olmasın bir can. Bu cinayetin sorumlusu AKP iktidarıdır"

Fatih Ertürk'ün, "TRT belgeselde SADAT'ın nasıl eğitim verdiğini yayınlıyorlar dediniz doğru mu?" sorusu üzerine Orhan Uğurluoğlu şöyle yanıt verdi;

"Özel TİM Semender ne demek bu? Polis mi asker mi? bu resmi kıyafetleri giymişler bu ne demek ya... Şu anda SADAT'ın web sayfasında bu teftiş adı altında açıkça terör eğitimi veriliyor. Kime karşı kardeşim bu terör eğitimi?

Bu saldırıyı yapan adam bu eğitimden geçti mi? Belki bunu sorgulamamız lazım, bunun açıklanması lazım" dedi.